3 aracın birbirine girdiği kazada minibüs paramparça oldu: 5 yaralı - Haberler

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3 aracın birbirine girdiği kazada minibüs paramparça oldu: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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3 aracın birbirine girdiği kazada minibüs paramparça oldu: 5 yaralı

Tekirdağ'da 3 araçlı zincirleme trafik kazasında minibüs hurda yığınına döndü.

Tekirdağ'da 3 araçlı zincirleme trafik kazasında minibüs hurda yığınına döndü. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Tekirdağ - İstanbul yolu üzeri Marmara Ereğlisi'ne bağlı Yeniçiftlik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa istikametine seyreden aynı yöndeki 3 araç birbirine girdi.

Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada, E.A., A.P., M.K, K.A. ve M.A. yaralandı.

İtfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi ve Namık Kemal Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Minibüsün ağır hasar görmesi ise kazanın boyutunu gözler önüne serdi.

(Hüseyin Tayyar - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tekirdağ, Tragger, Minibüs, Kaza, Güncel, Haberler

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