3 ADET GEMİ KRANK MİLİNDEKİ UYUŞTURUCULARI ERİS BULDU
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İRAN'dan Türkiye'ye giriş yapan bir yolcu otobüsünün bagajındaki 3 adet gemi krank miline gizlenen uyuşturucuları narkotik köpek Eris buldu.
İRAN'dan Türkiye'ye giriş yapan bir yolcu otobüsünün bagajındaki 3 adet gemi krank miline gizlenen uyuşturucuları narkotik köpek Eris buldu. Uyuşturucular, krank milleri kesilerek çıkarıldı.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün Erzurum-Erzincan karayolu uygulama noktasından İran'dan Türkiye'ye giriş yapan yolcu otobüsünü durdurdu. Yolcu otobüsünde yapılan aramalara katılan narkotik köpeği Eris, bagajdaki 3 adet gemi krank miline tepki verdi. Narkotik polislerinin uzun uğraşlar sonucu açtıkları krank millerinin içinden 45 kilo 850 gram metamfetamin ve 8 kilo 950 gram eroin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucularla ilgili İran uyruklu Khoubehı K., Reza P., Farshad H., Abolfarz J. ve Moslem R. Polis tarafından gözaltına alındı.(DHA)