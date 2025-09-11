3,5 Yaşındaki Çocuğa Şiddet Uygulayan Anne ve Sevgilisi Tutuklandı

1) 3,5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU DARBEDİP, VÜCUDUNDA SİGARA SÖNDÜREN ANNE VE SEVGİLİSİ TUTUKLANDI

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde 3,5 yaşındaki oğlu M.D.Ç.'yi darbedip, vücudunda sigara söndüren annesi H.A. ile sevgilisi M.A.E. (50) tutuklandı. Çocuk ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.

Olay, Beyşehir ilçesi Avşar Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Sevgilisi M.A.E. ile 4 ay önce apartmana taşınan H.A.'nın oğlu M.D.Ç.'nin önceki gece saatlerinde ağlamasından endişe duyan komşular, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen polis ekipleri, çocuğun darbedildiğini çeşitli yerlerinde morluklar oluştuğunu görünce anne H.A. ve sevgilisi M.A.E.'yi gözaltına aldı. Ambulansla önce Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, daha sonra Konya Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

VÜCUDUNDA SİGARA SÖNDÜRMÜŞLER

Hastanede yapılan kontrollerde küçük çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinde sigara söndürüldüğü, kollarında ve yüzünde darba bağlı morluk olduğu, popo kısmında ise sıcak suya bağlı yanık izlerinin olduğu tespit edildi.

H.A. ve sevgilisi M.A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. M.D.Ç. ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.

Haber: Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), )

2) BAHÇEYE UÇAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bahçeye uçtuğu kazada sürücü Ali Şevik (32) hayatını kaybetti.

Piyade Er Fikret Karamusaoğlu Caddesi üzerinde saat 06.30 sıralarında meydana gelen kazada Çeltikçi Mahallesi'nden Manavgat istikametine giden Ali Şevik idaresindeki 07 CBM 245 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bahçeye uçtu. Takla atan otomobil ağaca çarparak ters döndü. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri kaza yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Ali Şevik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Ali Şevik'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adlı Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.