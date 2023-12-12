3,5 milyon liralık para ve ziynet eşyası hırsızlığına aynı aileden 13 gözaltı (2)
10'U TUTUKLANDIBursa merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 farklı ilde hırsızlık suçuna karıştıkları belirlenen ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 kişiden 10'u tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
10'U TUTUKLANDI
Bursa merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 farklı ilde hırsızlık suçuna karıştıkları belirlenen ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 kişiden 10'u tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.