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3,5 milyon liralık para ve ziynet eşyası hırsızlığına aynı aileden 13 gözaltı (2)

12 Aralık 2023 20:50 Güncelleme: 20:51 Abone Ol

10'U TUTUKLANDIBursa merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 farklı ilde hırsızlık suçuna karıştıkları belirlenen ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 kişiden 10'u tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.