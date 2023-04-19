3.13 PROMİL ALKOLLÜ SÜRÜCÜ OTOMOBİLİYLE 2 ARACA ÇARPTI

DÜZCE'de 3.13 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü, hafif ticari araç ile kamyonete çarptıktan sonra bahçe duvarına çarparak durabildi.

DÜZCE'de 3.13 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü, hafif ticari araç ile kamyonete çarptıktan sonra bahçe duvarına çarparak durabildi. Alkollü sürücünün yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza 17.00 sıralarında Beyciler Mahallesi 1596'ncı Cadde üzerinde meydana geldi. Melih Kaplan yönetimindeki 34 PC 7867 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek Okan Kuru idaresindeki 81 FR 859 plakalı kamyonete çarptı. Savrulan otomobil, ardından park halindeki 81 EV 028 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra bir evin bahçe duvarına çarparak durdu. Kazada otomobil sürücüsü Melih Kaplan hafif yaralandı. Polis ekipleri Kaplan'a yönelik alkol muayenesi yaptı. Kaplan'ın 3.13 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaplan'ın ehliyetine el konulurken, kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.