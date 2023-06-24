296 Afganistanlı göçmen ülkelerine gönderildi
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Türkiye'ye kaçak yollarla giren ve göç merkezlerinde toplanan Afganistan uyruklu 296 göçmen, Iğdır'dan uçakla ülkelerine gönderildi.
296 Afganistanlı göçmen ülkelerine gönderildi
IĞDIR - Türkiye'ye kaçak yollarla giren ve göç merkezlerinde toplanan Afganistan uyruklu 296 göçmen, Iğdır'dan uçakla ülkelerine gönderildi.
Türkiye'nin farklı şehirlerinde güvenlik güçleri tarafından yakalanan ve İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Iğdır Geçici Geri Gönderme Merkezinde toplanan 296
Afgan göçmen ülkelerine gönderildi. Polis ve jandarma ekiplerince yakalanan kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilme işlemleri, Iğdır İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Güncel