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29 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

29 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
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Samsun'un Terme ilçesinde, 29 yıl 6 ay 7 gün hapis cezası bulunan T.K. isimli firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği şok uygulama sırasında ele geçirilen T.K., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Samsun'un Terme ilçesinde 29 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla şok uygulama gerçekleştirdi.

Uygulama kapsamında Terme ilçesinde T.K'nin (37) sorgulamasında, "hırsızlık ile hükümlü veya suçlunun kaçması" suçlarından 29 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve hakkında yakalama kararı olduğu tespit edildi.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

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