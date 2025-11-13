29 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 29 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.U., saklandığı bağ evinde jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, 3 Kasım'da düzenlenen operasyonda, hakkında 12 ayrı suç dosyasından toplam 29 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.U'yu saklandığı bağ evinde yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel