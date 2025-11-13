Haberler

29 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı


Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 29 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.U., saklandığı bağ evinde jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hakkında 29 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı bağ evinde yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, 3 Kasım'da düzenlenen operasyonda, hakkında 12 ayrı suç dosyasından toplam 29 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.U'yu saklandığı bağ evinde yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
