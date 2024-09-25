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29 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Olan Hırsız Yakalandı

29 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Olan Hırsız Yakalandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 10 ilde hırsızlık yaptığı tespit edilen Aysel Kalaycı, 29 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile tutuklandı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, hakkında 29 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve 10 ilde hırsızlık yaptığı belirlenen Aysel Kalaycı (35), polisin düzenlediği operasyonda yakalandı. Adliyeye sevk edilen Kalaycı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 10 ilde hırsızlık suçlamasıyla 10 ayrı dosyadan hakkında 29 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Aysel Kalaycı'nın ilçede bulunduğunu tespit etti. Ekipler, 23 saatlik takip sonucu Kalaycı'nın saklandığı evi tespit etti. Bugün eve operasyon düzenleyen ekipler, Kalaycıyı gözaltına aldı. Kalaycı, sağlık kontrollerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Ceza ve Tutuk Evi'ne gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hırsızlık Politika Güvenlik 3-sayfa Nazilli Güncel Aydın Hukuk Suç

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