29 Milyon Euroluk Doldurulmuş Hayvan Ele Geçirildi

İspanya polisi, Valencia'da bir depoda 1.000'den fazla gergedan, kutup ayısı ve fil gibi doldurulmuş hayvan buldu. Bu Avrupa'daki en büyük sayıda doldurulmuş hayvan keşiflerinden biri oldu. Polis, depo sahibinin kaçakçılık suçlardan soruşturma altında olduğunu söyledi. Depoda bulunan doldurulmuş hayvanlar arasında Bengal kaplanı gibi tehdit altında olanlar da dahil olmak üzere 400'den fazla korunan hayvan türü var. Doldurulmuş hayvanların 29 milyon euro değerinde olduğunu tahmin ediliyor

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