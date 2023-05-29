29 Mayıs 2023 Ntv Yayın Akışı
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29 Mayıs 2023 Pazartesi günü Ntv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Ntv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Ntv yayın akışında neler var merak ediliyor. Ntv kanalında bugün neler var?
Ntv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Ntv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
NTV YAYIN AKIŞI
00:00 Seçim 2023
06:00 Seçim 2023
12:00 Seçim 2023
18:00 Seçim 2023
21:00 Yakın Plan
23:55 Hava Durumu
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023
Kaynak: InterSinema.com / Güncel