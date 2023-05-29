29 Mayıs 2023 Gündemi: Cumhurbaşkanı Seçimi'nin Yansımaları Takip Ediliyor

Güncel kategorisinde yer alan haberde, 29 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanı Seçimi'nin yansımalarının takip edildiği belirtiliyor. Ekonomi-Finans kategorisinde ise TÜİK tarafından açıklanacak olan mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksi yer alıyor. Spor kategorisinde ise Fransa Açık tenis turnuvasının 1. tur maçlarına devam edileceği aktarılıyor.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Seçimi'nin yansımaları takip ediliyor.

EKONOMİ FİNANS

1- TÜİK, mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a 1. tur maçlarıyla devam edilecek.

(Paris)

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