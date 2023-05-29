29 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi'nin yansımaları takip ediliyor

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Seçimi'nin yansımaları takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a 1. tur maçlarıyla devam edilecek.

(Paris) (Fotoğraflı)

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