29 Ekim Bayramı Spor Müsabakalarında Dereceye Giren Öğrenciler Ödüllendirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen spor müsabakalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda 10 branşta gerçekleştirilen organizasyona İskenderun, Arsuz ve Belen ilçelerinden yaklaşık 2 bin öğrenci katıldı.

Müsabakaların sonunda dereceye giren öğrencilere kupa ve madalya verildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel, sporcular, antrenörler ve öğretmenlere teşekkür etti.