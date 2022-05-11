289 kaçak göçmenin yakalandığı operasyonda, 2 FETÖ şüphelisine tutuklama

FETHİYE, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarında 289 kaçak göçmenin yakalandığı operasyonda, 2 organizatör ile 'FETÖ/PDY'ye üye olmak'tan yargılanmaları devam eden 4 şüpheli, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 FETÖ şüphelisi, tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fethiye'den tekneyle Yunanistan'ın Rodos Adası'na göçmen kaçakçılığı yapılacağı istihbaratına ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından kaçak göçmenlerin, kara yolu bağlantısı olmayan Cennet Koyu'ndan organizatörler tarafından tekneye bindirildiği tespit edildi. Jandarmanın bilgi vermesi üzerine tekne, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından 8 Mayıs günü saat 04.00 sıralarında ilçe açıklarında durduruldu. Teknede Pakistan, Afganistan, Bangladeş, Suriye, İran, Mısır ve Filistin uyruklu 289 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları belirlenen H.K. ve A.G. ile hakkında 'FETÖ/PDY'ye üye olmak'tan yargılanmaları devam eden İ.H.A., İ.K., A.H. ve S.D. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.H.A. ile İ.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçak göçmenler de işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.