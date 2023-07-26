28 yıl önce silahlı saldırı sonucu öldürülen Baro Başkanı Ali Günday mezarı başında anıldı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane- Bayburt Bölge Barosu Başkanı iken Gümüşhane'deki bürosunda uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Avukat Ali Günday, ölümünün 28. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Gümüşhane-Bayburt Bölge Baro Başkanı iken 28 yıl önce bürosunda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Avukat Ali Günday, Boyluca köyündeki mezarı başında anıldı. Ali Günday'ın mezarı başında gerçekleştirilen anma törenine Ali Günday'ın annesi Nazmiya Günday, eşi Türkan Günday, kardeşi Ekrem Günday ile Gümüşhane Baro Başkanı Av. Metin Aslan ve Gümüşhane Barosu'na kayıtlı avukatlar katıldı. Gerçekleştirilen törende Ali Günday'ın mezarına çiçek bırakılarak Yasin-i Şerif okundu.

Burada konuşan Gümüşhane Baro Başkanı Av. Metin Aslan, "Maalesef bundan 28 yıl önce karanlık güçlerin tetiklemesiyle kirli ellerle başkanımız katledildi ve bizden ayrıldı. 28 yıldır bu kabir ziyareti Baro'muz tarafından gerçekleştiriliyor. Bu sene de gelip kabri başında rahmetli başkanımızı ziyaret edip Yasin-i Şerif okuduk. Bu vesile ile hem başkanımıza Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyoruz" dedi.

"25 Temmuz abimin vurulduğu değil, adaletin ve hukukun ortadan kaldırılmak istendiği gün"

Abisinin vurulduğu günü hatırladığını söyleyen Ali Günday'ın kardeşi Ekrem Günday, "Ağabeyim aramızdan ayrıldığında henüz 14 yaşındaydım. Abim olarak bir baba bir amca gibi davrandı bana. Vefatının üzerinden 28 yıl geçmiş olmasına rağmen hala aramızdaki diyalogları, ilişkileri hala hatırlıyorum. Abimin katledildiği gün biz annemle birlikte köyde tarlamızda çalışıyorduk. Küçük olduğum için ilk önce annemin koşarak yanıma geldiğini gördüm ağlayarak bana abini vurdular demişti. Benim için 25 Temmuz abimin vurulduğu tarih değil adaletin ve hukukun ortadan kaldırılmak istendiği bir tarih. Benim için abim 25 Temmuz'da vefat etmedi. İnsan unutulunca ölür biz onu 28 yıldır unutmadık" diye konuştu.

Ali Günday'ın eşi Türkan Günday da 28 yıldır acısına ortak olan Gümüşhane Barosu üyesi avukatlara ve vatandaşlara teşekkür etti.