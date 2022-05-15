28 yıl önce şehit edilen 9 sivil için yapılan şehitlik törenle açıldı - Haberler

TERCAN, ERZİNCAN (DHA) - ERZİNCAN'ın Tercan ilçesine bağlı Edebük köyünde 15 Mayıs 1994 tarihinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 9 sivil için köy mezarlığında yapılan şehitlik, törenle açıldı. Köylüler saldırının üzerinden 28 yıl geçmesine rağmen açısının halen yüreklerde yaşadığını söyledi.

Tercan ilçesi Edebük köyü mezarlığındaki şehitlikte düzenlenen anma ve şehitlik açılışına Vali Mehmet Makas, AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Askun, askeri ve sivil erkanın yanı sıra köylüler katıldı. Saygı duruşunun ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Tören sonrası 2'si çocuk, 5'i kadın, 2'si erkek olmak üzere 9 şehidin mezarlarına karanfiller bırakıldı.

Olay günü köyde bulunan Vicdan Yılmaz da, "Rahmetli beyim o zaman çıktı dışarı dedi ki; 'PKK geldi, girin kilere.' Odalara saklandık. Yapacak bir şeyimiz yoktu. 50- 60 civarı terörist vardı. Köyün içinde döndü dolandılar. Çok zor bir durumdu. Burada yatan herkes birbiriyle akraba. Yaktılar, yıktılar, öldürdüler ve sonra çekip gittiler" dedi.