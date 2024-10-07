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28 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Kayseri'de Yakalandı

28 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Kayseri'de Yakalandı
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Kayseri'de hırsızlık suçundan kesinleşmiş 28 yıl hapis cezası bulunan G.F.M., polis tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı.

KAYSERİ'de, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 28 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü G.F.M. (30), polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 28 yıl hapis cezası bulunan G.F.M.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlü, belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan G.F.M., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Haber: Furkan KAVUKLU-Kamera: KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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