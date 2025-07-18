28 Yaşındaki Genç Evinde Ölü Bulundu

28 Yaşındaki Genç Evinde Ölü Bulundu
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, kötü koku ihbarı üzerine bir evde gerçekleştirilen incelemede 28 yaşındaki Ahmet Okur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde 28 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki 286. Sokak'ta ikamet eden vatandaşlar, bir evden kötü koku gelmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çilingir yardımıyla kapıyı açan ekipler, evde bulunan Ahmet Okur'un (28) yaşamını yitirdiğini belirledi.

İncelemenin ardından ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
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