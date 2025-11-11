Haberler

28. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali 21 Kasım'da Başlıyor

Güncelleme:
Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakfı tarafından düzenlenen festival, çeşitli toplulukların sahneleyeceği 28 oyunla, tiyatroseverleri buluşturacak. Festivalde ödüller sahiplerini bulacak ve tiyatro atölyeleri gerçekleştirilecek.

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıfınca (TAKSAV) düzenlenen "28. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali", 21 Kasım'da Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki açılış töreniyle başlayacak.

Festivalin internet sitesindeki açıklamaya göre, bu yıl İran ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) oyunların da sahneleneceği festivalde, Ankara, Balıkesir, Bolu, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Uşak'tan topluluklar 28 oyunla tiyatroseverlerle buluşacak.

Festivalin açılışında, tiyatro sanatına katkıları dolayısıyla Yücel Erten'e "Onur Ödülü", Prof. Dr. Tülin Sağlam'a "Emek Ödülü", oyun yazarı Ahmet Sami Özbudak'a ise "Sevda Şener Tiyatro Yazarlığı Ödülü" takdim edilecek.

Festival süresince tiyatroyu desteklemeye yönelik atölyeler de gerçekleştirilecek. Gamze Tezbaşaran'ın "Kenar Etkisi", Umut Tezbaşaran'ın "Eylem Sahnede", Hatice Temiz'in "Mitolojinin Işığında Toplumsal Cinsiyet Rollerine Yolculuk" ve Meral Erdoğan Şahin'in "Oyun Oyun İçinde: Dramadan Kurgusal Metine Bir Yolculuk" atölyelerinde katılımcılar uygulamalı çalışmalar yapacak.

Festivalin dikkat çeken yerli yapımları arasında Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosunun komedi türündeki "Altın Ejderha", Fabrika Sanat'ın İstanbul'dan getirdiği "İnsan Müsveddesi", Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun "Maskeliler", Mawa Tiyatro'nun "Mozart da Çocuktu", Bolu Bölge Tiyatrosunun "Sanatçının Ölümü" ve Kadıköy Halk Tiyatrosunun müzikli oyunu "Müzehyen (Benzerim Kimse Sana)" yer alıyor.

Minik izleyiciler unutulmadı

Bu yıl ayrıca çocuklara yönelik "Doğum Günü" adlı sözsüz oyun, "Kitaptan Kuklaya Çocuk Atölyesi" ile minik izleyicileri tiyatroya davet edecek.

Oyunlar, Yılmaz Güney Sahnesi, Çağdaş Sanatlar Merkezi, Yaşar Kemal Kültür Merkezi, Kült Kavaklıdere Sahne, FADE Sahne ve Muhsin Ertuğrul Sahnesi gibi kentin farklı noktalarındaki salonlarda izleyiciyle buluşacak.

Detaylı bilgi ve festival takvimine "ankaratiyatrofestivali.org" adresinden ulaşılabiliyor.

