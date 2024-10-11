Üye Girişi
Haberler

28 Şubat Sürecinin 26. Yıl Dönümü Anıldı

28 Şubat Sürecinin 26. Yıl Dönümü Anıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da düzenlenen etkinlikte, 28 Şubat sürecinde başörtüsü yasağını protesto etmek için yapılan 'İnanca Saygı Düşünceye Özgürlük İçin El Ele' eyleminin 26. yılı anıldı. 28 Şubat Gönüllüleri Platformu, hak kayıplarının araştırılması için derhal bir komisyon kurulmasını talep etti.

Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinde, başörtüsü yasağını protesto etmek için düzenlenen "İnanca Saygı Düşünceye Özgürlük İçin El Ele" eyleminin 26. yıl dönümü Ankara'da anıldı.

Ankara Adliyesi önünde toplanan, 28 Şubat Gönüllüleri Platformu üyeleri, "28 Şubatı unutmadık, unutturmayacağız", "Mazlumlar el ele haklarımız nerede" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Grup adına basın açıklaması yapan platformun başkanı Şerife Kaya, 11 Ekim 1998'de başlayan "İnanca Saygı Düşünceye Özgürlük İçin El Ele" eyleminin 26. yıl dönümü için bir araya geldiklerini söyledi.

O gün 28 Şubat darbesine karşı en anlamlı direnişin sergilendiğini ifade eden Kaya, "11 Ekim 1998'de yurt çapında dünyanın en asil, en vakur, en merhametli hak arama ve sivil itaatsizlik eylemi yapılmıştı. Hak arama ve protesto etme kültürü, kaos oluşturmak, vandalca vurup kırmak, kamu malına zarar vermekten oluşan ve bunu marifetmiş gibi dünyaya pazarlayan kimi yapılanmaların aksine 'El Ele' eyleminde bir yaprak bile dalından düşmemiştir." diye konuştu.

11 Ekim'de başlayan eylemin vesayet odaklarına karşı yürütülen mücadelenin zirve noktalarından biri olması bakımından sembol değeri olduğunu dile getiren Kaya, bugün bu hak arama kültürünün unutulmamasının gelecek nesillere aktarılması için önemli olduğunu belirtti.

"28 Şubat komisyonu derhal kurulmalıdır"

28 Şubat döneminin olağan dışı bir dönem olduğunu, hak kayıplarının araştırılması için devletin komisyon kurması gerektiğini söyleyen Kaya, şunları kaydetti:

"Bu komisyon, 28 Şubat dönemine ait tüm mağdurları, tüm somut hak kayıplarını, bunlara hangi usullerle hak iadesi yapılacağını tespit etmeli, buna göre karar almalı. Komisyonun kararları hiçbir yasal engel bahane edilmeden, bürokratik engele takılmadan tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından uygulanmalıdır. 28 Şubat komisyonu derhal kurulmalıdır. Toplumsal barış için kurulmalıdır. Adalet için kurulmalıdır. 'Adalet mülkün temelidir' sözünün sahibi Hazreti Ömer'i kendisine rehber eden Cumhurbaşkanımıza yakıştığı için kurulmalıdır."

Kaynak: AA / Cemil Murat Budak - Güncel

İnsan Hakları 28 Şubat Politika Güncel ankara Yaşam

Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak! İşte yeni vergi paketinin detayları

Kredi kartlarından yeni bir katkı payı alınacak

 Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak

Şaka değil! Artık taktığımız saate de vergi ödeyeceğiz

 Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var

İnfial yaratacak görüntü! Savcıyı makamında böyle tehdit etti
Köfteci Yusuf'un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı

Köfteci Yusuf'un sahibi kendini savunurken siyasileri ateşe attı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gebze'de köpekleri ve kedileri kim öldürdü? Kızılcık Şerbeti 72. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Ekim Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kredi kartı limiti nasıl düşürülür? Zinnur Büyükgöz kimdir? Zinnur Büyükgöz hayatı ve biyografisi! Gebze'de ne oldu (VİDEO)? Gebze'de hayvan katliamı! Gebze'de hayvanlar neden, nasıl öldürüldü? Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını yeni bölüm full HD canlı yayın izle SON BÖLÜM izle 10 Ekim Cuma Yalı Çapkını yeni fragmanı yayınlandı Yeni vergi paketinde neler var? CANLI DÖVİZ KURU 11 EKİM | Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Türkiye- Karadağ maçı muhtemel 11'ler! Türkiye- Karadağ maçında Arda Güler oynayacak mı? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 20. bölüm SON BÖLÜM TRT 1 HD izleme linki!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.