Üye Girişi
Haberler

28 Şubat Mağdurlarının Hakları İçin Rapor Hazırlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

28 Şubat Gönüllüleri Platformu tarafından hazırlanan raporda, 28 Şubat sürecinde yaşanan mağduriyetler ele alındı. Toplantıda mağdur grupları ve çözüm önerileri hakkında bilgi verildi.

28 Şubat Gönüllüleri Platformunca hazırlanan " 28 Şubat'ın Mağduriyet Grupları ve Çözüm Önerileri" raporu kamuoyuyla paylaşıldı.

Fatih'teki Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfında platform öncülüğünde bir araya gelen katılımcılar, 28 Şubat'a ilişkin yaşadıkları mağduriyetleri anlattı.

Toplantıda daha sonra hazırlanan raporun sunumu yapıldı.

Kendisi de 28 Şubat mağdurlarından olan Platform Başkanı Şerife Kaya, AA muhabirine, o dönem Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde başörtüsüyle çalışan 10 sağlık personelinden biri olduğunu ve ihraç edildiğini anlattı.

Kaya, "Bu rapor ihtiyaçtan oluştu. Ben 14 yıl sonra görevime dönebildim. Geçmişe dönük çok ciddi kayıplarımız var. Emsallerimizle hukuki ve fiili yönden eşit değiliz. Emeklilik haklarımız da dahil olmak üzere bizim o yaralı halimiz sürekli bize hissettiriliyor ve hatırlatılıyor." diye konuştu.

Rapor hakkında bilgi veren Kaya, "Raporda mağdurları 3 başlık altında topladık. Öğrenci mağdurlar, kamu görevlisi mağdurlar ve mahkum mağdurlar var. Raporda ayrıca süreci hukuksal açıdan da inceledik." dedi.

Kaya, 1960 darbesi ve FETÖ davalarını örnek göstererek, şöyle devam etti:

"Bir hakkın iadesi gerçekten çok kıymetli. Eğer devlet 60 yıl geriye dönebiliyorsa, 28 yıl da geriye dönebilir. 28 Şubat'ın mazlum ve mağdurlarının çeşitliliği söz konusu. Bununla ilgili olarak '28 Şubat Mağduriyetlerinin Tespiti ve Hakların İadesi' isminde, yetkili bir komisyon kurulmasını istiyoruz. Bu şekilde mağdurların net sayısının tespiti mümkün olacaktır. Buna ilişkin duyurunun güçlü şekilde yapılmasını ve başvuru konusunda herhangi bir şart aranmamasını talep ediyoruz."

Toplantıda avukat Cavit Tatlı, mağdurların hukuki süreçle ilgili sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
Rusya yeni füzesine çok güveniyor: Dünyada kimsede yok, Avrupa'da her yeri vurabiliriz

Rusya cephesinden yeni tehdit: Avrupa'da her yeri vurabiliriz

 Dışişleri Bakanı Fidan: Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil

Bakan Fidan'dan tedirgin eden savaş çıkışı

 Fırat Sarı'dan çelişkili ifadeler! Bebek ölümlerini sordular, konuyu değiştirdi

Bebek ölümlerini sordular, konuyu değiştirdi
Bahis operasyonunda tutuklanan fenomenlerden paylaşım başına dudak uçuklatan kazanç

Fenomenlerin paylaşım başına aldıkları para ağızları açık bıraktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bein Sports CANLI izle! (BODRUMSPOR GALATASARAY) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Bodrumspor Galatasaray 11'i! Galatasaray'ın Bodrumspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 24 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Koç, Oğlak, Balık burcu yorumu! 24 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Kayserispor Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Kayserispor Fenerbahçe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Verona Inter CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Verona Inter maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kayserispor Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Kayserispor Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Gaziantep FK Başakşehir CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Gaziantep FK Başakşehir maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kayserispor Fenerbahçe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kayserispor FB maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (KAYSERİSPOR FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.