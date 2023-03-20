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28 Şubat davasına devam edildi

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28 Şubat davasına devam edildi

Yargıtay'ın bozma kararı sonrası 28 Şubat davası sanıklarından Şükrü Sarıışık, Halil Kemal Gürüz'ün ve Orhan Yöney'in de aralarında bulunduğu 16 sanığın yeniden yargılandığı davaya devam edildi.

Yargıtay'ın bozma kararı sonrası 28 Şubat davası sanıklarından Şükrü Sarıışık, Halil Kemal Gürüz'ün ve Orhan Yöney'in de aralarında bulunduğu 16 sanığın yeniden yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklardan bazıları ile avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra savcıya söz verdi. Savcı, mütalaasını tekrar ederken, sanıkların önceki celselerdeki talebinin dikkate alınarak dosyanın Adli Tıp Kurumu (ATK) Başkanlığına gönderilmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, savcının ve avukatların talebini yerinde görerek dosyadaki bazı deliller için Adli Tıp Kurumundan rapor istenilmesine karar verirken, tüm sanıkların 'yurtdışı çıkış yasağı' adli kontrol şartını kaldırarak, bir sonraki celseyi 9 Ekim saat 10.30'a erteledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Halil Kemal Gürüz Şükrü Sarıışık Yargıtay 28 Şubat 3. Sayfa Güncel Haberler

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