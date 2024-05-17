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28 Şubat davası hükümlüsü 4 eski general cezaevinden tahliye edildi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalan cezalarını kaldırdığı 28 Şubat davası hükümlüleri eski generaller Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker ve Cevat Temel Özkaynak cezaevinden tahliye edildi. Tahliye işlemlerinin ardından aileleriyle bir araya gelen hükümlüler, sevdikleriyle hasret giderdi. Özkasnak, basında kendilerini destekleyenlere teşekkür ederken, Türker ise başkalarının yaşadığı zorlukları yaşamamalarını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalan cezalarını kaldırdığı 28 Şubat davası hükümlüleri eski generaller Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker ve Cevat Temel Özkaynak cezaevinden tahliye edildi.

28 Şubat davası hükümlüsü 14 kişinin, kalan cezalarının sürekli hastalık ve kocama hali nedeniyle kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Özkasnak, Türkeri, Türker ve Özkaynak'ın Sincan Cezaevindeki çıkış işlemleri tamamlandı.

Cezaevinden tahliye edilmelerinin ardından kendilerini bekleyen aileleri ve yakınlarınca karşılanan hükümlüler, aile fertlerine sarılarak hasret giderdi.

Erol Özkasnak, burada yaptığı açıklamada, "Ailemi ve özellikle torunumu gördüğüm için çok mutluyum. Basında bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Sizler olmasanız ölünceye kadar kalırdık burada." dedi.

Yıldırım Türker ise "Çok mutluyuz ama çok üzgünüz de. Burada sağlığımızı muhafaza etmek için gayret gösterdik. Bizim başımıza gelenler kimsenin başına gelmesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Cevat Temel Özkaynak Yıldırım Türker Erol Özkasnak 28 Şubat Hukuk Politika Güncel Haberler

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