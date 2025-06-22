28. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda 6,3 Trilyon Ruble Değerinde Anlaşmalar İmzalandı

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Bu yılki St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda 1.060 anlaşma imzalanarak toplamda 6,3 trilyon ruble değere ulaşıldı. Forum, 100'den fazla ülkenin katılımıyla gerçekleştirildi ve Rusya'nın uluslararası iş ilişkilerine dair iyimserliği artırdığı belirtildi.

ST. PETERSBURG, 22 Haziran (Xinhua) -- 28. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda 6,3 trilyon ruble (yaklaşık 80,3 milyar ABD doları) değerinde toplam 1.060 anlaşma imzalandı.

Rusya Devlet Başkanlığı Danışmanı ve forumun Organizasyon Komitesi Genel Sekreteri Anton Kobyakov, cumartesi günü forumun kapanışındaki basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Küresel iş ilişkilerinin yeniden tesis edilmesine yönelik iyimserliğin arttığına işaret eden Kobyakov, bu yılki foruma 100'den fazla ülke ve bölgeden heyetlerin katıldığını belirtti.

"Ortak Değerler: Çok Kutuplu Dünyada Büyümenin Temeli" temasıyla düzenlenen forumda, kilit öneme sahip ortak ülke ve bölgelerle yapılan 24 iş görüşmesi de dahil olmak üzere 350'den fazla etkinlik düzenlendi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, cuma günü forumun genel oturumunda açılış konuşması yaptı.

Kobyakov, Suudi Arabistan'ın gelecek yılki foruma konuk ülke olarak katılacağını da duyurdu.

İlki 1997 yılında düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu, Rusya'nın en önemli uluslararası ekonomi forumlarından biri.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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