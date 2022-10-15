28 madencinin hayatını kaybettiği maden ocağı böyle görüntülendi
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28 madencinin hayatını kaybettiği maden ocağı böyle görüntülendiBARTIN Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada 26 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralı olarak kurtarıldı.
28 madencinin hayatını kaybettiği maden ocağı böyle görüntülendi
BARTIN Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada 26 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralı olarak kurtarıldı. 15 kişiyi kurtarma çalışmalarının devam ettiği maden ocağı havadan görüntülendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel