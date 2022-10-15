28 madencinin hayatını kaybettiği maden ocağı böyle görüntülendi Güncel Haberler 28 madencinin hayatını kaybettiği maden ocağı böyle görüntülendiBARTIN Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada 26 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralı olarak kurtarıldı. 28 madencinin hayatını kaybettiği maden ocağı böyle görüntülendi BARTIN Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada 26 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralı olarak kurtarıldı. 15 kişiyi kurtarma çalışmalarının devam ettiği maden ocağı havadan görüntülendi Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Bartın Amasra 3. Sayfa Güncel Haberler

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