28 kiloya düşen ATT Kübra: Çocuğum için direnmek zorundayım, fazla vaktim kalmadı

BURSA (DHA) - BURSA'da 3 yıl önce çocuğunu dünyaya getirdikten sonra, 'Kronik atriyal ve bağırsak disritmi' (CAID) hastalığına yakalanan ve 45 kilodan 28 kiloya kadar düşen Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Kübra Nur Palut (30), tedavisi için devlet yetkililerinden yardım istedi. Tedavisinin sadece Belçika'daki Leuven Katolik Üniversitesi Hastanesi'nde görevli Gastroenterolog Prof. Dr. Jan Tack tarafından yapılabileceğinin söylendiğini belirten Palut, "3 yaşında bir bebeğim var. Onun için direnmek zorundayım. Ama çok da fazla vaktim kalmadı" dedi.

Bilecik Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servis ambulansında görevli ATT Kübra Nur Palut, 3 yıl önce 'Göktürk' ismini verdiği oğlunu dünyaya getirdi. Doğumdan kısa süre sonra karın ağrısı ve iştahsızlık şikayetleri nedeniyle hastaneye giden Kübra Nur'a, yapılan tetkikler sonucunda sindirim sistemini ve kalbi etkileyen 'Kronik atriyal ve bağırsak disritmi' (CAID) hastalığı teşhisi konuldu. Yemek yiyemediği ve sadece damar yoluyla mama ve serumla beslendiği için, günden güne eriyerek 45 kilodan 28 kiloya kadar düşen Kübra Nur, tedavi için birçok hastaneye başvurdu ancak sonuç alamadı.

Kızı Kübra Nur'un tüm bakımıyla tek başına ilgilenen Nurten Palut ise "3 yıldır kızım yatağa bağlı. 3-4 aydan beridir çok kötü durumda. Evde bebeği var. Bebeği de kendisi de bakıma muhtaç. Devlet büyüklerimizden, Cumhurbaşkanımızdan, Sağlık Bakanımızdan kızıma bir an önce yardım etmelerini istiyorum. Biz yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Kendi imkanlarımızla gidebileceğimiz her yere gittik ama artık bizim gücümüz yetmiyor. Kızımın durumu da ortada. Çok iyi değil. Onun için bir an önce bir şeyler yapılmasını istiyoruz. Birçok yere müracaat ettik ama dönüş olmuyor. O yüzden bir an önce ne yapılacaksa yapılsın" diye konuştu.