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28 İlde Sarı Uyarı: Gök Gürültülü Sağanak ve Fırtına Bekleniyor

28 İlde Sarı Uyarı: Gök Gürültülü Sağanak ve Fırtına Bekleniyor
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İçişleri Bakanlığı, 28 ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına nedeniyle 'sarı uyarı' verildiğini duyurdu. Vatandaşlar, sel, yıldırım ve diğer olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 28 ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına nedeniyle 'sarı uyarı' verildiğini belirterek, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 10 Mayıs 2025 tarihinde beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına nedeniyle; 28 ilimiz için 'sarı uyarı' verilmiştir. İç Anadolu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yağış anında yerel olarak kısa süreli fırtına beklenmektedir. Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Doğu Karadeniz'in doğusunda (Giresun-Kemalpaşa arası) rüzgarın, batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir" denildi.

Açıklamada, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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