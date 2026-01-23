Haberler

Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 61 şüpheli adliyede

Kocaeli merkezli düzenlenen yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda 28 ilde toplam 61 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt, kripto borsaları aracılığıyla elde ettikleri geliri akladığı tespit edildi.

KOCAELİ merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda gözaltına alınan 61 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; liderliğini B.E.Ö.'nün yaptığı suç örgütünün Kocaeli merkezli 22 Ocak 2025'te kurulan 5 uygulama üzerinden bahis ve kumar oynattığını, elde edilen gelirin kripto borsaları üzerinden aklanmasına aracılık ettiğini tespit etti. Bu kapsamda, 61 şüphelinin hesaplarında toplam 483 milyon 844 bin 873 TL para akışı olduğu belirlendi. Şüphelilerin hesaplarına gelen paraların, incelemeleri yapılan kripto borsa hesapları üzerinden örgüt üyelerinin İngiltere merkezli kurdukları şirkete aktarıldığı anlaşıldı. Yürütülen soruşturma sonunda dün Kocaeli merkezli 28 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 61 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından 61 şüpheli bugün, Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
