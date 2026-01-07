Albüm: 28. Harbin Uluslararası Kardan Heykel Yarışması, 13 Ülkeden 25 Ekibin Katılımıyla Başladı
HARBİN, 7 Ocak (Xinhua) -- 28. Harbin Uluslararası Kardan Heykel Yarışması, Çin'in Heilongjiang eyaletinde salı günü başladı. Yarışmaya 13 ülkeden 25 heykeltıraş ekibi katılıyor ve sanatçılar, farklı formlardaki heykelleri hayata geçirmek için yoğun bir çalışma yürütüyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel