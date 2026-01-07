Haberler

Albüm: 28. Harbin Uluslararası Kardan Heykel Yarışması, 13 Ülkeden 25 Ekibin Katılımıyla Başladı

Albüm: 28. Harbin Uluslararası Kardan Heykel Yarışması, 13 Ülkeden 25 Ekibin Katılımıyla Başladı
Çin'in Heilongjiang eyaletinde düzenlenen 28. Harbin Uluslararası Kardan Heykel Yarışması'na 13 ülkeden 25 heykeltıraş ekibi katıldı. Sanatçılar, çeşitli formlarda heykeller yaratmak için yoğun bir çalışma içerisindeler.

HARBİN, 7 Ocak (Xinhua) -- 28. Harbin Uluslararası Kardan Heykel Yarışması, Çin'in Heilongjiang eyaletinde salı günü başladı. Yarışmaya 13 ülkeden 25 heykeltıraş ekibi katılıyor ve sanatçılar, farklı formlardaki heykelleri hayata geçirmek için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Kaynak: Xinhua
