Albüm: 28. Harbin Uluslararası Kardan Heykel Yarışması, 13 Ülkeden 25 Ekibin Katılımıyla Başladı

HARBİN, 7 Ocak (Xinhua) -- 28. Harbin Uluslararası Kardan Heykel Yarışması, Çin'in Heilongjiang eyaletinde salı günü başladı. Yarışmaya 13 ülkeden 25 heykeltıraş ekibi katılıyor ve sanatçılar, farklı formlardaki heykelleri hayata geçirmek için yoğun bir çalışma yürütüyor.