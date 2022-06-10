28. dönem POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı - Haberler

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28. dönem POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı

AA - Orhan Onur Gemici - Güncel
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28. dönem POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı, 28. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) giriş sınavı sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Polis Akademisi Başkanlığı, 28. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) giriş sınavı sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Akademinin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, sonuçlar, adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek, Akademinin internet sitesinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğinde olacak.

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da yine aynı siteden açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara da posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.

Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların, yapılacak yedek planlamalarla ilgili Akademinin internet sitesini takip etmeleri gerekecek.

AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

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