27 Yıldır Kırmızı Bülten'le Aranan Kaçak Çin'e İade Edildi

BEİJİNG, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin'den Perşembe günü yapılan resmi açıklamada, Kırmızı Bülten'le arananlar listesindeki eski bir bankacının yurtdışında yakalandığı ve 29 Ekim'de Çin'e iade edildiği bildirildi.

BEİJİNG, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin'den Perşembe günü yapılan resmi açıklamada, Kırmızı Bülten'le arananlar listesindeki eski bir bankacının yurtdışında yakalandığı ve 29 Ekim'de Çin'e iade edildiği bildirildi.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'daki Çin Bankası'nın bölge şubelerinden birinin eski çalışanı olan Qu Jianling'in büyük miktarda kamu fonunu zimmetine geçirdiğinden şüpheleniliyordu. Qu Jianling Kasım 1995'te yurtdışına kaçmıştı.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Disiplin Teftiş Merkez Komisyonu ve Ulusal Denetim Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, farklı kimlikler kullanarak birden fazla ülkeye kaçan Qu, uluslararası kolluk kuvvetlerinin işbirliğiyle yakalandı.

Merkezi yolsuzlukla mücadele koordinasyon grubu çatısı altındaki kaçakları geri getirme ve varlık kurtarma ofisinden bir yetkili, ÇKP'nin yolsuzlukla mücadele için uluslararası işbirliğini derinleştirmek ve kaçakları takip edip kaçmalarını önleyecek ve çalıntı varlıkları geri getirecek entegre bir mekanizma oluşturmak için önemli planlamalar yapacağını söyledi.

Yetkili, Qu'nun tutuklanmasının Çin'in yolsuzluğa bulaşmış tüm kaçakları geri getirme konusundaki güçlü kararlılığını gösterdiğini belirtti.