27 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Batman'da Yakalandı

Batman'da, bilişim dolandırıcılığı suçlarından 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G. düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Çalışmalar kapsamında kent merkezinde "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından" 20 ayrı suç kaydı olan ve 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Adresi tespit edilen hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
