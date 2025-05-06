27 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Muradiye'de Yakalandı
Van'ın Muradiye ilçesinde, 27 yıl 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü T.G., İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Van'ın Muradiye ilçesinde hakkında 27 yıl 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında 6 ayrı arama kaydından 27 yıl 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.G'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Muhammed Onur Yavrutürk - Güncel