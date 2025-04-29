27 Yıl 8 Ay Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı
Muğla'nın Milas ilçesinde, 8 ayrı suçtan 27 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.K., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Muğla'nın Milas ilçesinde, 27 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmada, 8 ayrı suçtan 27 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Y.K'nin ilçede olduğunu tespit etti.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Çobanlar Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel