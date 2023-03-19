27 yaşındaki kadına, karın iç zarından alınan parça ile vajina yapıldı

ANKARA'da doğuştan rahmi ve vajinası olmayan E.K.'ya (27) karın iç zarından alınan parça ile vajina oluşturuldu. Başarıyla gerçekleşen kapalı ameliyat yöntemi ile sağlığına kavuşan E.K., "Şu an çok iyiyim, artık normal bir insan gibiyim" dedi.

Doğuştan rahmi ve vajinası olmayan E.K., yıllardır yaşadığı sağlık sorununu çözmek için araştırma yaptı. E.K., son olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Ulubay ile tanışıp, ameliyat olmaya karar verdi. E.K.'ya karın iç zarından alınan parça ile vajina oluşturuldu. Böylece E.K. başarıyla gerçekleşen kapalı ameliyat yöntemi ile sağlığına kavuştu.

'18 YAŞINDAN SONRA AMELİYAT OLABİLİR'

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'KENDİMİ DAHA İYİ HİSSEDİYORUM'

E.K. (27) ise "14 yaşındayken arkadaşlarım regl olduklarını söylüyorlardı. Benim öyle bir durumum yoktu. 'Neden regl olmuyorum' diye düşündüm, aileme söyledim. Daha sonra hastaneye gittik. Hastanede doğuştan rahim ve vajinam olmadığımı öğrendim. Birkaç hastaneye gittik, aynı şeyi söylediler. Evlenmeden önce ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Araştırmalarım sonucunda sosyal medyadan Mustafa hocaya ulaştım. Sağ olsun Mustafa hoca çok ilgilendi. Şu an çok iyiyim, artık normal bir insan gibiyim. Kendimi daha iyi hissediyorum. Biz de normal kadınlar gibiyiz, farkımız yok. Sadece doğuştan rahim ve vajina gelişmediği için bu şekilde oluyor. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Hiçbir sıkıntım yok. Benim gibi durumda olan ve ameliyattan çekinenler var ama korkmasınlar. Korkulacak bir şey yok, gidip tedavilerini olsunlar" diye konuştu.