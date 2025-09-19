27 Yaşındaki Depremzede Dönmezer, Mikroişlemcili Protez İçin Yardım İstiyor: "Tekrar Özgürce Yürümek ve Hayallerimin Peşinden Gitmek İstiyorum"

HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Hatay'da 6 Şubat depremlerinde her iki bacağını diz üstünden kaybeden ve yüzde 84 engelli olan 27 yaşındaki Batuhan Doğu Dönmezer, "Swing ve Stance fazı mikroişlemcili" protez ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye genelinde başlatmak istediği yardım kampanyası başvurusunu reddeden Hatay Valiliği'nin kararına karşı idare mahkemesine dava açtı. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Dönmezer, "Tekrar özgürce yürümek, sevdiklerime koşmak, kendi ihtiyaçlarımı bağımsızca karşılamak ve hayallerimin peşinden gitmek istiyorum" dedi.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Hatay'ın Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde bulunan 600 Evler Sitesi'ndeki 35'inci blok da yıkıldı. Enkaz altında kalan 27 yaşındaki Batuhan Doğu Dönmezer, her iki bacağını diz üstünden kaybetti. Yüzde 84 oranında engelli kalan Dönmezer, yaşadığı fiziksel ve psikolojik zorluklara rağmen yeniden ayağa kalkabilmek için yardım bekliyor.

Depremin ardından hayata tutunmaya çalışan Dönmezer, mevcut hidrolik protezinin güvenli olmadığını belirterek "Swing ve Stance fazı mikroişlemcili" bir protez için 22 Ağustos 2025 tarihinde Hatay Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'ne başvurarak kampanya başlatılması talebinde bulundu.

"Şu anda kullandığım hidrolik protez güvenli değil"

Eser Koruma bölümü mezunu olan Dönmezer, iki sezon boyunca Antakya Hipodromu ve çevresindeki arkeolojik kazılarda restoratör olarak görev yaptı. Şu anda kullandığı hidrolik protezin güvenli olmadığını belirten Dönmezer, kilit sisteminin yetersiz olması ve denge problemi yaşaması nedeniyle sık sık düştüğünü, bu nedenle evden dahi çıkamadığını ifade etti. Gündelik yaşamını sürdüremediğini vurgulayan Dönmezer, sosyal hayatının da büyük ölçüde olumsuz etkilendiğini söyledi.

"Hayallerime adım atmak istiyorum"

Batuhan Doğu Dönmezer, Valiliğe verdiği dilekçede, "Hayatımda en temel özgürlükleri yaşamak, sevdiklerime koşmak, kendi ihtiyaçlarımı bağımsız bir şekilde karşılamak ve hayallerime adım atmak istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Dilekçede, Nesa Avrupa Protez Ortez Uygulama Kliniği'nde yapılan muayene sonucunda, Dönmezer'in "Swing ve Stance fazı mikroişlemcili" proteze ihtiyaç duyduğu tespit edildi. Ancak, Sağlık Uygulama Tebliği'ne göre bu tür protezlerin bedeli, Dönmezer gibi her iki bacağından diz üstünden amputasyon geçirmiş bireyler için karşılanmıyor. Yaklaşık 100 bin euro maliyetindeki protezi alma imkanı bulunmayan Dönmezer, yeniden yürüyebilmek ve hayata karışabilmek için yardımseverlerin desteğini bekliyor.

Hatay Valiliği'nden yardım kampanyası başvurusuna ret

ANKA Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, Batuhan Doğu Dönmezer'in protez ihtiyacını karşılamak amacıyla başlattığı yardım kampanyası başvurusu, Hatay Valiliği tarafından reddedildi.

Valilik, geçtiğimiz günlerde Dönmezer'e gönderdiği yazılı yanıtta, kampanya talebinin 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında değerlendirilerek reddedildiğini bildirdi. Kararda, Sağlık Bakanlığı'ndan alınan görüşe atıf yapıldı.

Bakanlık görüşünde, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında alt ve üst ekstremite protezleri gibi tıbbi cihaz giderlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılandığı belirtildi. Ayrıca, 2 Mayıs 2023 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile 6 Şubat depremlerinde vücut travması yaşayan vatandaşların protez ve ortez ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanmasının hüküm altına alındığı hatırlatıldı.

Valilik, Sağlık Bakanlığı'nın görüşü doğrultusunda Batuhan Doğu Dönmezer'in tedavi masraflarına yönelik yardım toplama talebinin uygun bulunmadığını ve bu nedenle kampanya izni verilmediğini bildirdi.

"Maddi gücüm olmadığından ve protezimin listede olmaması nedeniyle dava yoluna gitmek zorunda kaldım"

Dönmezer, avukatı aracılığıyla Hatay Nöbetçi İdare Mahkemesi Başkanlığı'na başvurarak, Hatay Valiliği'nin 8 Eylül 2025 tarihli yardım toplama başvurusunu reddeden kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle dava açtı.

Batuhan Doğuz Dönmezer, süreci ANKA Haber Ajansı'na şöyle değerlendirdi:

"Büyük deprem felaketi sonucunda maalesef her iki bacağımı diz üstünden kaybettim. Şu an hidrolik protez kullanmaktayım ama ne yazık ki fren sisteminin yetersiz olması sebebiyle güvende hissetmiyor, sık sık düşüyorum. Bu da hem günlük yaşamımı hem de hayallerimi yarım bırakıyor. Tekrar özgürce yürümek, sevdiklerime koşmak, kendi ihtiyaçlarımı bağımsızca karşılamak ve hayallerimin peşinden gitmek istiyorum. Biyonik protezleri alabilmek için valilik onaylı kampanya başvurusunda bulundum; ancak SGK'nın ödeme listesinde protezimin bir kısmının (yaklaşık 120 bin TL) karşılandığı ve bu bedelin SGK tarafından ödenmemesi durumunda İçişleri Bakanlığı'nın karşılayacağı gerekçesiyle başvurum reddedildi. Kampanya başlatma şartlarında, protezin hiç karşılanmaması gerekiyor. Oysa almak istediğim protez SGK'nın ödeme listesinde dahi yer almıyor. Toplam 4.661.703,20 TL tutarındaki protezimin sadece 120.000 TL'si karşılansa bile, kalan kısmını karşılayacak maddi gücüm olmadığından ve protezimin listede olmaması nedeniyle dava yoluna gitmek zorunda kaldım."