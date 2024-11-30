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27. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları Elazığ'da Gerçekleşti

27. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları Elazığ'da Gerçekleşti
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Elazığ'da düzenlenen 27. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları etkinliği, Türkiye ve çeşitli ülkelerden gelen şairlerin katılımıyla sona erdi. Etkinlik, 'Kurgudan Gerçeğe Şiir' temasıyla gerçekleştirildi ve şehrin kültürel dinamizmini vurguladı.

Elazığ'da "27. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları" şiir gecesiyle sona erdi.

Elazığ Belediyesi ev sahipliğinde Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Makedonya, Özbekistan, Tataristan, İran, Kerkük, KKTC ve Kosova'dan gelen şairler, şiirlerini seslendirdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirbağ, gazetecilere, bu yıl Ziya Gökalp, Ganire Paşayeva ve Nuri Pakdil anısına "Kurgudan Gerçeğe Şiir" temasıyla gerçekleştirilen etkinliğin düzenlenmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.

Birliğe en fazla ihtiyaç duyulan bu dönemde düzenlenen etkinliğin önemli olduğunu ifade eden Demirbağ, şöyle konuştu:

"Elazığ'ımızın kültür şehrimizin çok önemli dinamiklerinden biri, uzun soluklu uzun yıllardır Türk dünyasının önemli bölgelerinden çok önemli büyük şairleri misafir ettiğimiz, şehrimizde ağırladığımız ve kültür hayatımızla buluşturduğumuz bu güzel bir programın şehrimizde yine can bulması, yine bu şehrimizden bütün Türk dünyasına bu aziz milletin kültürle olan bağının yansıması bizi ayrıca mutlu ediyor. Şehrimiz kültüre değer kültürle yoğrulmuş, kültürün içerisinden gelen bir şehir. Haliyle bu şehrin bu topraklarında şiirlerin söylenmesi, şiirlerin bütün dünyaya yayılması ve farklı alanlarda bütün Türk dünyasını kapsayan Kudüs'ü de yine acılarımızı da paylaşan şiir yoluyla bütün dünyayı hem bize taşıyan hem de bizden bütün dünyaya kültürümüzü ve hüznümüzü, sevincimizi taşıyan önemli bir etkinliği yapmanın sevincini, gururunu yaşıyoruz."

Programa Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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