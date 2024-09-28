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27. Uluslararası Beypazarı Festivali Kortej Yürüyüşü ile Başladı

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Bu yıl 27'ncisi düzenlenen Uluslararası Beypazarı Festivali kapsamında, yabancı toplulukların katılımıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüş, belediye önünden başlayarak Atatürk Parkı'nda son buldu ve burada İstiklal Marşı okundu.

Bu yıl 27'ncisi düzenlenen Uluslararası Beypazarı Festivali kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Yabancı ülkelerin topluluk ve halk dansları gruplarının katılımıyla düzenlenen kortej yürüyüşü, belediye önünden başlayarak Atatürk Parkı'nda tamamlandı.

Burada Bursa Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde İstiklal Marşı okunarak saygı duruşunda bulunuldu.

Ardından halk oyunları gösterisi sahnelendi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Beypazarı

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