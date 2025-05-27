27 Mayıs Darbesinin 65. Yıl Dönümü... Destici: 'Türkiye, Bütün Darbelerin Faturasını Ödemeye Devam Ediyor'

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti, 27 Mayıs'la başlayan bütün darbe ve darbe girişimlerinin faturasını, insan hak ve hürriyetlerinde, ekonomide, eğitimde, sağlıkta, güvenlikte, 'geri kalmışlık' olarak ödemeye devam ediyor" ifadesini kullandı.

Destici, 27 Mayıs darbesinin 65. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 27 Mayıs 1960 tarihinde, yeryüzündeki son bağımsız Türk devletinin anayasası, parlamentosu, hükümeti, Cumhurbaşkanlığı makamının ortadan kaldırıldığını, yargı kurumları ve silahlı kuvvetlerinin, tüm kuralları ve gelenekleriyle yerle bir edildiğini ifade etti.

Mustafa Destici, açıklamasında şunları kaydetti:

"27 Mayıs 1960'dan bugüne sirayet eden, milleti, milletin iradesini ve kararlarını yok sayarak, milletin silahları ve imkanlarıyla 'eşkıyayı hükümdar yapma' hastalığı, ülkemize bulaştırıldı. 27 Mayıs darbesi, çok sayıda sebeple, Türkiye Cumhuriyeti ve aziz milletimiz için, tarihimize yazılan bir utanç sayfası olmuştur. Darbeyle, önemli bir kısmı İstiklal Savaşı'mıza ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna katkılar sağlamış olan, devletimizin seçilmiş ve atanmış yöneticilerine, en korkunç, en iğrenç suçları işlemiş kişilere bile uygulandığında hiçbir vicdanın kaldırmaması gereken muameleler yapıldı.

"Yassıada Mahkemeleri, 15 idam, 31 müebbet cezaları verdi"

İnançlarımızla, geleneklerimizle, ahlak kurallarıyla ve hukukun temel ilkeleriyle hiçbir yönüyle bağdaştırılamayacak bir yargılamayla, Yassıada Mahkemeleri, 15 idam, 31 müebbet ve 418 kişiye çeşitli hapis cezaları verdi. İdam cezalarının üçü infaz edildi. Çok sayıda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, darbe yönetiminin sorumlusu olduğu, takip, gözaltı, sorgu ve cezaevi süreçlerinde, hayatlarını ve sağlıklarını kaybetti. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti, 27 Mayıs'la başlayan bütün darbe ve darbe girişimlerinin faturasını, insan hak ve hürriyetlerinde, ekonomide, eğitimde, sağlıkta, güvenlikte, 'geri kalmışlık' olarak ödemeye devam ediyor.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin, istikbalini ve istikametini düşmanlarının belirlemesine izin vermeyecek"

27 Mayıs darbesinin 65. yılında, millet iradesine yönelen tüm girişimlerin, gerçekte milletimizin istiklal ve istikbaline zarar verdiğini bir kez daha hatırlatıyor, 1960 darbesinin düzmece mahkemelerinde idam edilen, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Adnan Menderes'i, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'yu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı ve darbe şartlarında kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyorum.

Bu vesileyle, 27 Mayıs 1980 tarihinde, emperyalizmin uşağı Marksist-Leninist hain teröristler tarafından şehit edilen, Türk milliyetçilerinin, ülkücülerin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin yüz akı, ağabeyimiz, Türk milliyetçisi merhum Güz Sazak'ı, 45 yıldır dinmeyen acısıyla, şehadetinin 45. yılında sevgiyle, saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyorum.

Yine, bundan 32 yıl önce, 26 Mayıs 1992 tarihinde, Hakkari ili Çukurca ilçesi Üzümlü Karakolu'nda, Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanı, emperyalizmin uşağı hain PKK terör örgütü tarafından şehit edilen 15 kahraman vatan evladını, Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin, istikbalini ve istikametini düşmanlarının belirlemesine izin vermeyeceğini bir kez daha ifade ederek, rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."