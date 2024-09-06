Üye Girişi
Haberler

Yalova'da Sağlıklı Hayat Merkezi'ne Yoğun İlgi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'daki Sağlıklı Hayat Merkezi, 2024 yılı içinde 2 bin 464 vatandaşa hizmet sunarken, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) başvuranların sayısı 29 bin 971'e ulaştı. Yapılan kanser taramaları sonucunda toplam 27 kanser hastası erken teşhisle hayata tutundu. İl Sağlık Müdürü, merkezdeki hizmetlerin hayati önem taşıdığını vurguladı ve Yalovalıların bu hizmetlerden yararlanmasını teşvik etti.

SAĞLIK Bakanlığı'nın 81 ilde başlattığı uygulama kapsamında 2018 yılından beri Yalova'da ücretsiz hizmet veren Sağlıklı Hayat Merkezi'ne (SHM), 2024 yılının ilk 8 ayında 2 bin 464 kişi başvurdu. SHM bünyesinde hizmet veren Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) başvuranların sayısı ise 29 bin 971 olarak kayıtlara geçti. Kanser taraması yapılan bu kişilerden 17'sinde meme kanseri, 3'ünde kolorektal kanser ve 7'sinde serviks (rahim ağzı) kanseri tespit edilirken, toplamda 27 kanser hastası erken teşhisle hayata tutundu.

2018 yılından beri Yalova'da faaliyet gösteren Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM), halkın fiziksel ve ruhsal sorunlarının çözümüne yönelik ücretsiz sağlık hizmeti veriyor. 43 personelle sorumlu hekim kontrolünde vatandaşlara ücretsiz olarak diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, çocuk gelişimi uzmanı ve sosyal çalışmacılarla danışmanlık, halk sağlığı eğitimleri, kanser ve diğer sağlık taramaları konularında birinci basamak hizmeti veriliyor. SHM personeli, eğitim, ağız ve diş sağlığı, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), Aile Planlaması Eğitim Merkezi (APEM), Üreme Sağlığı Eğitim Merkezi (ÜSEM), sigarayı bırakma, bulaşıcı hastalıklar, psikolog, çocuk gelişimi, sosyal çalışma, fizyoterapist ile diyetisyen poliklinikleriyle her gün, daha sağlıklı bir yaşam için vatandaşlara destek oluyor.

8 AYDA 29 BİN 971 KİŞİ KANSER TARAMASI YAPTIRDI

2024 yılının ilk 8 ayında Sağlıklı Hayat Merkezi'ne 2 bin 464, KETEM'e 29 bin 971 kişi başvururken, meme kanseri taraması kapsamında 8 bin 902 kişinin mamografisi çekildi. 10 bin 978 kişiye kolorektal kanser taraması kapsamında Gaitadan Gizli Kan (GGK) testi dağıtılırken, rahim ağzı kanseri (serviks) taraması kapsamında 10 bin 91 kişiye HPV testi yapıldı. Taramalarda pozitif sonuç veren 400 mamografi, 182 GGK ve 198 HPV testi hastaneye yönlendirilirken, hastanede yapılan değerlendirmeler sonucunda 17 meme kanseri, 3 kolorektal kanser ve 7 rahim ağzı kanseri hastasının erken teşhisle tedavisine başlandı.

'YALOVA'DAKİ HERKESİN YOLUNUN GEÇMESİ GEREKİYOR'

SHM'nin özellikle kanser hastalığının erken teşhisi noktasında kritik bir öneme sahip olduğunu söyleyen İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Osman Karakuş, Yalovalıların merkeze yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Sağlıklı Hayat Merkezi, Yalova'da 2018 yılında Toplum Sağlığı Merkezleri bünyesinde açıldı. 43 personel hizmet veriyor. Topluma sağlık hizmeti verebilmek için elinden gelen gayreti sarf etmektedir. Burada diyetisyenlerimiz, psikologlarımız, çocuk gelişim uzmanlarımız, diş hekimlerimiz, birinci basamak hekimlerimiz hizmet vermekte. Nasıl beslenmeliyiz, nasıl yaşamalıyız, zihnimizi nasıl dinç tutmalıyız, koruyucu hekimliğin nasıl hayatımıza aktarılacağı noktasında bütün bilgilerin alındığı, ücretsiz hizmet verilen merkezlerdir Sağlıklı Hayat Merkezleri. Yalova'daki herkesin mutlaka yolunun geçmesi gereken bir yer. Dolayısıyla evinize aldığınız ürünün sağlıklı olup olmadığını size anlatabilecek insanların bir araya geldiği merkezler" dedi.

182'DEN RANDEVU ALINABİLİYOR

Birinci basamak hizmeti için SHM'ye gelmek isteyen vatandaşların, 182'yi arayarak ya da aile hekimlerinin yönlendirmesiyle randevu alabileceğini söyleyen SHM sorumlu hekimi Doğukan Çiftçi ise merkezle ilgili şu bilgileri verdi:

"Merkezimizde 3 psikolog, 3 diyetisyenimiz, 2 sosyal hizmet uzmanımız, 1 fizyoterapistimiz, 1 çocuk gelişim uzmanımız halkımıza ücretsiz bir şekilde hizmet vermektedir. Bu merkezden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız 182 üstünden, aile hekimlerinin yönlendirmesiyle veya Toplum Sağlığı Merkezi'mizin numarasını arayarak randevu alabilir. Aile planlaması kapsamında buraya gelen vatandaşlarımıza rahim içi araç çıkarması ve uygulanması işlemleri de yapılmaktadır. Burada hastalara genelde birinci basamak hizmeti verilmekte. Tedavi amacı güden durumlarda, hastalarımızın ikinci ve üçüncü basamak hizmeti veren hastanelere yönlendirmesini yapıyoruz. Koruyucu Hizmetler kapsamında 1 tane diş hekimimiz bulunuyor. Diş hekimimiz her yıl eğitim öğretim yılı başladığında, okullarda ağız ve diş sağlığı taraması yapmakta. Merkezimizde de tedavi amaçlı değil, tarama hizmeti vermekte. Burada 7'den 70'e sağlık hizmeti almak isteyen vatandaşlarımıza ücretsiz şekilde hizmet veriyoruz. Burada tansiyondan tutun kanser taramasına kadar, birçok hastalık noktasında ücretsiz şekilde taramalar yapılır. Fizyoterapistlerimiz var. Romatizma hastalıklarından ortopedik noktasında ihtiyaç neyse gerekli hizmetleri vermekteler. Bu merkezlerimizde Aile Planlaması noktasında sosyal çalışmacılarımız var. Sağlıklı üreme noktasında da bilgi alınabilecek arkadaşlarımız da hizmet vermektedir."

'BİRE BİR İLGİLENİYORLAR'

SHM sadece fiziksel rahatsızlıklarda değil psikolojik rahatsızlıklarda da Yalovalıların kapısını çaldığı bir merkez haline geldi. Yakın zaman önce annesini kaybettiğini, merkezden psikolojik destek aldığını ve çok memnun kaldığını söyleyen Zekiye Cirik (65), "Ben buradan psikolojik destek hizmeti aldım. Çok memnunum. Annemi yakın zamanda kaybettim. Toparlamam güç olunca hizmet almaya geldim. Faydasını gördüm. Kendimi çok iyi hissediyorum. Böyle bir imkan olduğunu bilmiyordum. Memnun kaldığım için çevremdeki arkadaşlarıma da söyledim. Buraya yönlendirdim. Buranın bir broşürü elime geçti. Telefon numarası yazıyordu, arayarak randevu almıştım. 182'den de randevu alınabiliyor. Hastaneler kadar yoğun da değil sizinle birebir ilgileniyorlar bu da çok güzel. Diyetisyenden de hizmet alacağım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yalova

Kayıp Narin'le ilgili kahreden gelişme! Mezarlıkta şüpheli bulgulara rastlandı

17 gündür haber alınamayan kayıp Narin'le ilgili kahreden gelişme

 İstanbul'da metrobüs yangını! Yolcular can havliyle kendilerini dışarı attı

İstanbul'da metrobüs yangını! Yolcular can havliyle kendini dışarı attı

 Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız

Bir ülke daha İsrail'e resti çekti: Bunu yaparsanız savaş ilanı sayarız
İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı

İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Benzine indirim! 6 Eylül benzine indirim gelecek mi? Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? Hadise ve Kerem Bürsin sevgili mi? Hadise ve Kerem Bürsin arkadaş mı, aralarında ne var? 6 Eylül hangi burç? 6 Eylül hangi burç özellikleri, yükseleni ne? Başak burcu hangi elemente ait? GALLER- TÜRKİYE MAÇI İZLE Galler- Türkiye maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Galler - Türkiye maçı HD, kesintisiz izleme linki! TV8 frekans bilgileri.. 6 EYLÜL HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl? İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak? Samsun'da sokak ortasında ilişkiye giren çift! Samsun'da cinsel ilişkiye girenler kim? (VİDEO) Olay ne, nerede oldu? İstanbul'da metrobüs yangını! Metrobüs neden yandı? Metrobüs yangınında yaralı var mı? Son durum ne? Arnavutköy'de patlayıcı! Arnavutköy'de ne oldu? Arnavutköy sahilinde ne bulundu? GELİNİM MUTFAKTA 6 EYLÜL 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta Eliz kimdir? Eliz evlenme teklifi mi aldı? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 6 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 6 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? CUMA MESAJLARI RESİMLİ, KISA 2024 | 6 Eylül Cuma için anlamlı, ayetli ve dualı Cuma mesajları!
title