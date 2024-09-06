Yalova'da Sağlıklı Hayat Merkezi'ne Yoğun İlgi

SAĞLIK Bakanlığı'nın 81 ilde başlattığı uygulama kapsamında 2018 yılından beri Yalova'da ücretsiz hizmet veren Sağlıklı Hayat Merkezi'ne (SHM), 2024 yılının ilk 8 ayında 2 bin 464 kişi başvurdu. SHM bünyesinde hizmet veren Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) başvuranların sayısı ise 29 bin 971 olarak kayıtlara geçti. Kanser taraması yapılan bu kişilerden 17'sinde meme kanseri, 3'ünde kolorektal kanser ve 7'sinde serviks (rahim ağzı) kanseri tespit edilirken, toplamda 27 kanser hastası erken teşhisle hayata tutundu.

2018 yılından beri Yalova'da faaliyet gösteren Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM), halkın fiziksel ve ruhsal sorunlarının çözümüne yönelik ücretsiz sağlık hizmeti veriyor. 43 personelle sorumlu hekim kontrolünde vatandaşlara ücretsiz olarak diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, çocuk gelişimi uzmanı ve sosyal çalışmacılarla danışmanlık, halk sağlığı eğitimleri, kanser ve diğer sağlık taramaları konularında birinci basamak hizmeti veriliyor. SHM personeli, eğitim, ağız ve diş sağlığı, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), Aile Planlaması Eğitim Merkezi (APEM), Üreme Sağlığı Eğitim Merkezi (ÜSEM), sigarayı bırakma, bulaşıcı hastalıklar, psikolog, çocuk gelişimi, sosyal çalışma, fizyoterapist ile diyetisyen poliklinikleriyle her gün, daha sağlıklı bir yaşam için vatandaşlara destek oluyor.

8 AYDA 29 BİN 971 KİŞİ KANSER TARAMASI YAPTIRDI

2024 yılının ilk 8 ayında Sağlıklı Hayat Merkezi'ne 2 bin 464, KETEM'e 29 bin 971 kişi başvururken, meme kanseri taraması kapsamında 8 bin 902 kişinin mamografisi çekildi. 10 bin 978 kişiye kolorektal kanser taraması kapsamında Gaitadan Gizli Kan (GGK) testi dağıtılırken, rahim ağzı kanseri (serviks) taraması kapsamında 10 bin 91 kişiye HPV testi yapıldı. Taramalarda pozitif sonuç veren 400 mamografi, 182 GGK ve 198 HPV testi hastaneye yönlendirilirken, hastanede yapılan değerlendirmeler sonucunda 17 meme kanseri, 3 kolorektal kanser ve 7 rahim ağzı kanseri hastasının erken teşhisle tedavisine başlandı.

'YALOVA'DAKİ HERKESİN YOLUNUN GEÇMESİ GEREKİYOR'

SHM'nin özellikle kanser hastalığının erken teşhisi noktasında kritik bir öneme sahip olduğunu söyleyen İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Osman Karakuş, Yalovalıların merkeze yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Sağlıklı Hayat Merkezi, Yalova'da 2018 yılında Toplum Sağlığı Merkezleri bünyesinde açıldı. 43 personel hizmet veriyor. Topluma sağlık hizmeti verebilmek için elinden gelen gayreti sarf etmektedir. Burada diyetisyenlerimiz, psikologlarımız, çocuk gelişim uzmanlarımız, diş hekimlerimiz, birinci basamak hekimlerimiz hizmet vermekte. Nasıl beslenmeliyiz, nasıl yaşamalıyız, zihnimizi nasıl dinç tutmalıyız, koruyucu hekimliğin nasıl hayatımıza aktarılacağı noktasında bütün bilgilerin alındığı, ücretsiz hizmet verilen merkezlerdir Sağlıklı Hayat Merkezleri. Yalova'daki herkesin mutlaka yolunun geçmesi gereken bir yer. Dolayısıyla evinize aldığınız ürünün sağlıklı olup olmadığını size anlatabilecek insanların bir araya geldiği merkezler" dedi.

182'DEN RANDEVU ALINABİLİYOR

Birinci basamak hizmeti için SHM'ye gelmek isteyen vatandaşların, 182'yi arayarak ya da aile hekimlerinin yönlendirmesiyle randevu alabileceğini söyleyen SHM sorumlu hekimi Doğukan Çiftçi ise merkezle ilgili şu bilgileri verdi:

"Merkezimizde 3 psikolog, 3 diyetisyenimiz, 2 sosyal hizmet uzmanımız, 1 fizyoterapistimiz, 1 çocuk gelişim uzmanımız halkımıza ücretsiz bir şekilde hizmet vermektedir. Bu merkezden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız 182 üstünden, aile hekimlerinin yönlendirmesiyle veya Toplum Sağlığı Merkezi'mizin numarasını arayarak randevu alabilir. Aile planlaması kapsamında buraya gelen vatandaşlarımıza rahim içi araç çıkarması ve uygulanması işlemleri de yapılmaktadır. Burada hastalara genelde birinci basamak hizmeti verilmekte. Tedavi amacı güden durumlarda, hastalarımızın ikinci ve üçüncü basamak hizmeti veren hastanelere yönlendirmesini yapıyoruz. Koruyucu Hizmetler kapsamında 1 tane diş hekimimiz bulunuyor. Diş hekimimiz her yıl eğitim öğretim yılı başladığında, okullarda ağız ve diş sağlığı taraması yapmakta. Merkezimizde de tedavi amaçlı değil, tarama hizmeti vermekte. Burada 7'den 70'e sağlık hizmeti almak isteyen vatandaşlarımıza ücretsiz şekilde hizmet veriyoruz. Burada tansiyondan tutun kanser taramasına kadar, birçok hastalık noktasında ücretsiz şekilde taramalar yapılır. Fizyoterapistlerimiz var. Romatizma hastalıklarından ortopedik noktasında ihtiyaç neyse gerekli hizmetleri vermekteler. Bu merkezlerimizde Aile Planlaması noktasında sosyal çalışmacılarımız var. Sağlıklı üreme noktasında da bilgi alınabilecek arkadaşlarımız da hizmet vermektedir."

'BİRE BİR İLGİLENİYORLAR'

SHM sadece fiziksel rahatsızlıklarda değil psikolojik rahatsızlıklarda da Yalovalıların kapısını çaldığı bir merkez haline geldi. Yakın zaman önce annesini kaybettiğini, merkezden psikolojik destek aldığını ve çok memnun kaldığını söyleyen Zekiye Cirik (65), "Ben buradan psikolojik destek hizmeti aldım. Çok memnunum. Annemi yakın zamanda kaybettim. Toparlamam güç olunca hizmet almaya geldim. Faydasını gördüm. Kendimi çok iyi hissediyorum. Böyle bir imkan olduğunu bilmiyordum. Memnun kaldığım için çevremdeki arkadaşlarıma da söyledim. Buraya yönlendirdim. Buranın bir broşürü elime geçti. Telefon numarası yazıyordu, arayarak randevu almıştım. 182'den de randevu alınabiliyor. Hastaneler kadar yoğun da değil sizinle birebir ilgileniyorlar bu da çok güzel. Diyetisyenden de hizmet alacağım" ifadelerini kullandı.