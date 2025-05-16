27 İlde FETÖ Operasyonunda 101 Şüpheli Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 27 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 101 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde 27 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi. 101 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler; FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt sorumluları ile irtibatta bulunmak, terör örgütüne finans sağlamak ve sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yapmak suçlarından aranıyordu.