27 İlde FETÖ Operasyonunda 101 Şüpheli Yakalandı

27 İlde FETÖ Operasyonunda 101 Şüpheli Yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 ilde gerçekleştirilen FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 101 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 27 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 101 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde 27 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi. 101 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler; FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt sorumluları ile irtibatta bulunmak, terör örgütüne finans sağlamak ve sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yapmak suçlarından aranıyordu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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