27. Çin Beijing Uluslararası Yüksek Teknoloji Fuarı Başladı
27. Çin Beijing Uluslararası Yüksek Teknoloji Fuarı, 9 Mayıs'ta Beijing'de kapılarını açtı. Fuar, 50.000 metrekarelik alanı ve 800'den fazla katılımcısıyla 11 Mayıs'a kadar devam edecek.
BEİJİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- 27. Çin Beijing Uluslararası Yüksek Teknoloji Fuarı, perşembe günü Çin'in başkenti Beijing'de başladı. Yaklaşık 50.000 metrekarelik bir sergi alanına sahip olan fuar, yurtiçi ve yurtdışından 800'den fazla katılımcıyı ağırlıyor. Fuar, 11 Mayıs'a kadar devam edecek.
Kaynak: Xinhua / Güncel