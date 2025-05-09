27. Çin Beijing Uluslararası Yüksek Teknoloji Fuarı Başladı

BEİJİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- 27. Çin Beijing Uluslararası Yüksek Teknoloji Fuarı, perşembe günü Çin'in başkenti Beijing'de başladı. Yaklaşık 50.000 metrekarelik bir sergi alanına sahip olan fuar, yurtiçi ve yurtdışından 800'den fazla katılımcıyı ağırlıyor. Fuar, 11 Mayıs'a kadar devam edecek.