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2600 Yıllık Bronz Sedir Türkiye'ye İade Edildi

2600 Yıllık Bronz Sedir Türkiye'ye İade Edildi
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Manisa yakınlarında kaçak kazıyla mezardan çıkartılan 2600 yıllık bronz sedir, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından incelenmek üzere Türkiye'ye getirildi. Eserin detaylı analizlerinin ardından müzede sergilenmesi planlanıyor.

MANİSA yakınlarında kaçak kazıyla mezardan çıkartılıp yasa dışı yollarla yurt dışına çıkartılan 2600 yıllık bronz sedir Türkiye'ye getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı uzman ekipleri incelemesinin ardından tarihi sedir müzede sergilenecek. Uzman Restoratör Deniz Nurcan, "Kendi analizlerimizi yapacağız nihayetinde eser ülke değiştirdi. Müze teslim aldığı andan itibaren şu an ki kondisyonunun bir karşılaştırmasını yapacağız. Konservasyon yöntemlerini belirleyip sergilemek üzere inşallah eserimizi hazır hale getireceğiz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın uzman ekipleri, Amerika Birleşik Devletleri J. Paul Getty Müzesinde bulunan M.Ö. 530 yılına ait olan bronz sedirin Anadolu kökenli olduğunu kanıtlaması üzerine tarihi eser dün Türkiye'ye iade edildi. Yaklaşık 2600 yıllık olan eser bugün Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı. 1980 yılında Manisa yakınlarında bir mezardan kaçak kazı yapılarak çıkartılıp kaçak yollardan yurt dışına çıkartılan bronz sedirin bulunduğu kargo, Kültür ve Turizm İstanbul Bölge Müdürlüğü uzman ekipler tarafından açıldı. Tarihi bronz sedir üzerinde yapılacak gerekli incelemelerin ardından müzede sergileneceği öğrenildi.

'1980'Lİ YILLARDA YURT DIŞINA KAÇIRILDIĞI BİLİNİYOR'

Kültür ve Turizm Bakanlı İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Uzman Restoratör Deniz Nurcan "Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Getty Müzesinin ortak yürüttüğü çalışma sonucu ülkemize getirilen bir eserimiz daha. Getty Müzesinde öğrendiğimize göre eser milattan önce 6'ıncı yüzyıla tarihleniyor. Eser, türünün nadir örneklerinden. Eserimiz bir 'Kline'. Genelde Kline'ler taş ve ahşap malzemeden üretilir. Bu eserimiz bronz bir eser. Demir iskelet üzerine bakır, bronz örgü konularak ve döküm bronz ayaklarla üretilmiş bir eser. Bronzdan örgü mindere destek olmak için yapılmış ve keten parçaları var. Oturma alanı olarak kullanılmış. 1980'li yıllarda yurt dışına kaçırıldığı biliniyor. Türk Arkeologları ve Getty Müzesi uzmanlarının ortak çalışması sonucu kazı alanında bulunan bronz ve ahşap örnekleri ile serin üzerindeki keten parçaları eşleştirildiğinde aynı döneme tarihlendiği belirlenmiş ve böylelikle aslında eserin kültürümüzün varlığı olduğu tespit edilmiş. Getty Müzesi uzmanları bize çok detaylı bir rapor göndermişler. Biz de burada eserin belgeleme çalışmalarını yapacağız. Kendi analizlerimizi yapacağız nihayetinde eser ülke değiştirdi. Müze teslim aldığı andan itibaren şu an ki kondisyonunun bir karşılaştırmasını yapacağız. Konservasyon yöntemlerini belirleyip sergilemek üzere inşallah eserimizi hazır hale getireceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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