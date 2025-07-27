26. Yörük Türkmen Kültür Şöleni Coşkuyla Gerçekleştirildi

Akşehir ve Yöresi Yörükleri Yardımlaşma Dayanışma Kültür Derneği (AKYÖRDER) ile Cankurtaran Mahallesi Muhtarlığı tarafından düzenlenen 26. Yörük Türkmen Kültür Şöleni, Deveboynu Yaylası'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Etkinlik, Cuma günü çadırların kurulmasıyla başladı. Şölenin ikinci gününde ise sanatçı Osman Öztunç ve yerel müzik grubu Garadüzen sahne alarak katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Şölenin son günü, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından AKYÖRDER Başkanı Mehmet Yaşar Örs, günün anlam ve önemini anlattı.

Akşehir Belediye Başkanı Ahmet Nuri Köksal, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tarım Politikaları Başkanı Kadir Ulusoy da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Yörük örf ve adetlerinin canlandırıldığı etkinliklerde, yağlı güreşler, en güzel çadır yarışması ve ozanların atışmaları ilgiyle izlendi.

Sahneye çıkan sanatçılar Gururbey, Fatma Meşe Öz ve Canan Çal, türküleriyle şölen coşkusunu zirveye taşıdı.