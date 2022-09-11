26 Yıldır Türkiye'de Oturan Romanyalı Kadın: "İş İstiyorum, İş Yoksa Gitmek İstiyorum"

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 26 yıldır yaşayan Romanyalı Visan Ramona geçim sıkıntısı çektiği için ülkesine gitmek istiyor. Üç çocuk annesi Visan Ramona, "Romanya’ya 26 senedir gidemiyorum. Pasaport yaptıramıyorum, randevu alamıyorum. Durumu görüyorsunuz hayat çok zorladı. Beyim 5 ay önce taksiciydi plakayı sattı mazot pahalanmış. Tarlaya sabah gidiyorum 5’te akşam güneşte darı topluyorum, geçim yapıyorum tabii ki seviyorum çalışmayı. Ben de iş istiyorum iş varsa, yoksa gitmek istiyorum" dedi.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 26 yıldır yaşayan Romanyalı Visan Ramona geçim sıkıntısı çektiği için ülkesine gitmek istiyor. Üç çocuk annesi Visan Ramona, " Romanya'ya 26 senedir gidemiyorum. Pasaport yaptıramıyorum, randevu alamıyorum. Durumu görüyorsunuz hayat çok zorladı. Beyim 5 ay önce taksiciydi plakayı sattı mazot pahalanmış. Tarlaya sabah gidiyorum 5'te akşam güneşte darı topluyorum, geçim yapıyorum tabii ki seviyorum çalışmayı. Ben de iş istiyorum iş varsa, yoksa gitmek istiyorum" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Azaplı köyünde yaşayan Visan Ramona, eşi Gazi İkanç'ın işsiz kalması ve geçim şartlarının çok zorlaşması nedeniyle, Romanya'daki babasından kalan evi satmak istediğini ancak gidecek parayı bulamadığını anlattı.

Visan Ramona şunları söyledi:

"26 sene önce Türkiye'ye geldim, evlendim. 3 tane çocuk var 2 oğlan 1 kız. Ben burada kaldım, gitmek istiyorum Romanya'ya 26 senedir gidemiyorum. Pasaport yaptıramıyorum, randevu alamıyorum. Durumu görüyorsunuz hayat çok zorladı. Beyim 5 ay önce taksiciydi plakayı sattı mazot pahalanmış. Hiçbir şey yok verdik kira çocukları büyüttük. Geçim şimdi çok zor, emekli olamıyor 300 bin para isteniyor emeklilik için. Hayat böyle. Ben yalvarıyorum büyüklerime sesleniyorum 26 senedir Romanya'ya gidemiyorum, aile göremiyorum. Babam öldü, kardeşimi yeni buldum 30 senedir, o ağlıyor ben ağlıyorum göremiyoruz. Burada oturuyorum evde, ev bizim değil, bizim beyin akrabasının her zaman çıkın diyor biz yaptık masraf. Çıkın çıkın hani yok bir şey yok nereye gideceğiz, ne yapacağız? Biz şaşırdık beyim ile. Ben oturma izin belgesi aldım, kimlik yok, oturma izin belgesi aldım 2 yıllık. İki yıl sonra kimlik verecekler, ben oturma izin belgesiyle bir şey yapamıyorum, bir sürü evrak istiyorlar.

"TARLADA MISIR TOPLUYORUM"

Türkiye'de para lazım nereye gitsen, her şeyde para istiyorlar, tek başıma ne yapabilirim. Tarlaya sabah gidiyorum 5'te, akşam güneşte darı topluyorum, geçim yapıyorum tabii ki seviyorum çalışmayı, çalışmaktan hiç kaçmıyorum. Nerede iş varsa giderim ama ancak bir ay iki ay geçim. Ben de gidiyorum çalışmaya kimlik, kimlik değil diyor oturma izin belgesi, bununla nereye gidebilirim? Bir şey de yapamıyorum. Tabii ki çok zor herkes için zor ama benim için daha çok zor geçim. Demek istiyorum geçim çok zorladı bizim için çok zorladı, neden başağa gittim su parası ödüyorum, cereyan parası ödüyorum, kira parası ödüyorum. Ama yardım istiyorum, Romanya'ya gitmek istiyorum."

AİLE CÜZDANI VAR NEDEN VATANDAŞ OLAMADI?

Geçmişte köy muhtarlarının da evlendirme yetkisi bulunuyordu ve bu durumda zorunlu belgelerin nüfus müdürlüklerine teslim edilmesi gerekiyordu. Romanyalı Visan Ramona da bu şekilde muhtarın düzenlediği aile cüzdanına sahip ancak gerekli evraklar nüfus müdürlüğüne iletilmediği için evlilik işlemi resmiyet kazanmamış. Kaçak konumuna düşen Ramona'nın durumu, geçen yıl resmi kurumlar tarafından öğrenilince gündeme gelen idari para cezası Aile Bakanlığı tarafından ödenmiş ve kendisine 'oturma izin belgesi' verildi.