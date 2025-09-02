26 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Kırşehir'de Yakalandı

Kırşehir'de hakkında 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 8 ilde 75 suç dosyasından aranan firari yakalandı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesince oluşturulan özel ekip, Kırşehir'in yanı sıra Antalya, Samsun, Zonguldak, Batman, Tekirdağ, Bursa ve Adana'da 75 suç kaydı bulunan B.U'nun yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu hükümlünün kısa süre önce Mersin'e gittiğini tespit etti.

Bir ikamette saklanan B.U, Kırşehir ve Mersin ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı.

Üzerinde ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

B.U'nun "bilişim sistemleri ile dolandırıcılık", "banka hesapları üzerinden dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık", "hırsızlık" suçlarından 26 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı öğrenildi.