Gaziantep'te hakkında 26 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı - Haberler

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Gaziantep'te hakkında 26 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

AA - Adsız Günebakan - Güncel
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Gaziantep'te hakkında 26 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Gaziantep'te farklı suçlardan hakkında 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Gaziantep'te farklı suçlardan hakkında 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "taammüden öldürme" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından toplam 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarinin adresini belirledi.

Düzenlenen operasyonda sahte kimlikle yakalanan A.A, cezaevine teslim edildi.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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