26. Uluslararası Elma, Tarım ve Kültür Festivali Çivril'de Başlıyor

Çivril Belediyesi tarafından bu yıl 26'ncısı gerçekleştirilecek Uluslararası Elma, Tarım ve Kültür Festivali, 19-22 Eylül'de yapılacak.

Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, Denizli Gazeteciler Cemiyeti salonunda düzenlediği basın toplantısında, festival programında çeşitli konser, etkinlik ve yarışmaların olduğunu söyledi.

İlçenin tanıtımına önem verdiklerini kaydeden Dere, Çivril'in tarihi dokusunun yanı sıra doğal güzellikleriyle adından söz ettirdiğini, verimli arazilerde yetiştirilen meyvelerin uluslararası pazarlarda daha iyi yer bulması için çalıştıklarını dile getirdi.???????