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26. Uluslararası Elma, Tarım ve Kültür Festivali Çivril'de Başlıyor

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Çivril Belediyesi, 19-22 Eylül tarihleri arasında bu yıl 26'ncısını düzenleyeceği Uluslararası Elma, Tarım ve Kültür Festivali ile ilçenin tanıtımını güçlendirmeyi hedefliyor. Festivalde konserler, etkinlikler ve yarışmalar yer alacak.

Çivril Belediyesi tarafından bu yıl 26'ncısı gerçekleştirilecek Uluslararası Elma, Tarım ve Kültür Festivali, 19-22 Eylül'de yapılacak.

Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, Denizli Gazeteciler Cemiyeti salonunda düzenlediği basın toplantısında, festival programında çeşitli konser, etkinlik ve yarışmaların olduğunu söyledi.

İlçenin tanıtımına önem verdiklerini kaydeden Dere, Çivril'in tarihi dokusunun yanı sıra doğal güzellikleriyle adından söz ettirdiğini, verimli arazilerde yetiştirilen meyvelerin uluslararası pazarlarda daha iyi yer bulması için çalıştıklarını dile getirdi.???????

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Festival Çivril Eylül Tarım

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