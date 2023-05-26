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26 Mayıs 2023 Atv Yayın Akışı

26 Mayıs 2023 Atv Yayın Akışı

Güncel Haberler

Atv kanalında bugün yayınlanacak programların yer aldığı yayın akışı listesi.

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:30 Bir Küçük Gün Işığı

04:00 Mutfak Bahane

06:00 Hercai

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel

21:30 Ateş Kuşları

Kaynak: InterSinema.com / Güncel

Nihat Hatipoğlu Atv Güncel Haberler

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