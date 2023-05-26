26 Mayıs 2023 Atv Yayın Akışı
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Atv kanalında bugün yayınlanacak programların yer aldığı yayın akışı listesi.
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:30 Bir Küçük Gün Işığı
04:00 Mutfak Bahane
06:00 Hercai
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel
21:30 Ateş Kuşları
Kaynak: InterSinema.com / Güncel